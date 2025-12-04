A banda Bus Music Redentor foi criada em 2019 pelos colaboradores de uma empresa em Curitiba. A ideia surgiu com a diretora de recursos humanos, Sueli Gulin Calabrese, junto do maestro da banda, Luiz Carlos de Lorena. Ao todo são 60 pessoas envolvidas no projeto, que vai desde os integrantes da banda, até a equipe de decoração do ônibus, da iluminação, do som e outros departamentos.

As músicas apresentadas são sempre uma surpresa para o público, mas a organização garante que todas são voltadas à temática do Natal.

Este ano o busão vai estacionar em Araucária e bairros da capital, como o Capão Raso, Vila Verde, Tatuquara, CIC e Centro. A programação completa pode ser conferida nas redes sociais da empresa.

Em Araucária, o Bus Music se apresentará no dia 05 de dezembro, a partir das 19h, no Centro de Atenção Integral à Criança, localizado na Rua Saracura, n° 1314, no bairro Capela Velha. O segundo show acontecerá no dia 17 de dezembro, no mesmo horário, no Parque Cachoeira. “Desde já agradecemos a oportunidade de nos apresentar em Araucária e receber o carinho dessas pessoas maravilhosas”, agradece Nicolas Nascimento, do Setor de Comunicação da empresa.

Edição n.º 1494. Victória Malinowski.