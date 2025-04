Cacau Show Araucária oferece diversas opções de chocolates para presentear na Páscoa

A Páscoa é um dos momentos mais aguardados do ano, repleto de tradições que atravessam gerações. As famílias se reúnem, crianças esperam ansiosas pela visita do coelhinho, e o chocolate se torna o grande protagonista do dia, mais do que um simples doce, o chocolate carrega significados de afeto e alegria. E quando se fala em chocolate de qualidade, a Cacau Show Araucária se destaca com sua diversidade de opções.

Com a proximidade da Páscoa, a Cacau Show de Araucária já está com seu estoque repleto de novidades e edições especiais que prometem encher os olhos de todos. Entre os destaques deste ano, estão os ovos temáticos que trazem personagens, como os Ursinhos Carinhosos, Snoopy, As Meninas Superpoderosas e uma edição especial de dinossauros. Além do apelo visual e nostálgico, os produtos mantêm a tradição da marca de oferecer chocolates de qualidade, com brindes exclusivos que tornam a experiência ainda mais especial.

Além das edições temáticas, as lojas oferecem opções variadas que atendem a diferentes orçamentos. Desde pequenos mimos para lembranças até ovos mais elaborados, há alternativas para quem deseja presentear amigos, familiares e, claro, a si mesmo. “A Páscoa é um momento de celebração, e queremos que todos encontrem aqui o presente perfeito, independentemente do valor que desejam gastar”, afirma a proprietária Priscila Budziak Batista.

Além da variedade de chocolates e presentes, a Cacau Show Araucária também aposta na experiência do cliente, as lojas disponibilizam um cardápio com café latte e fondue para adoçar o paladar dos clientes

Com edições limitadas, sabores irresistíveis e opções para todos os gostos, a Páscoa na Cacau Show promete ser doce e inesquecível. A recomendação é antecipar as compras e aproveitar a variedade enquanto os estoques ainda estão cheios, as edições especiais são um sucesso e costumam esgotar rápido.

SERVIÇO

São quatro endereços que você pode adquirir seus chocolates, na Praça Doutor Vicente Machado, 435; na Avenida Doutor Vítor do Amaral, 125; na Rua Capivari, 65, anexa ao Super Condor; e na Avenida Archelau de Almeida Torres, 208. Você pode acompanhar as novidades através do Instagram @lojascacaushowaraucaria.

Unidade Centro, na Av. Dr. Victor do Amaral, 125

Unidade Costeira, Rua Capivari, (anexo ao Condor)

Unidade da Av. Archelau de Almeida Torres, 208

Unidade Praça Vicente Machado, 435

Edição n.º 1459. Nina Santos.