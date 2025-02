Cachorrinha idosa resgatada no Fazenda Velha está à procura de um lar

Uma cachorrinha que estava com um tumor em uma patinha foi resgatada no bairro Fazenda Velha. Ela estava bastante debilitada e foi levada para a Clínica Veterinária.

Devido à gravidade do tumor, foi necessário realizar a amputação da sua pata. A cachorrinha foi nomeada como Pituxa, e possui por volta de 15 anos.

Ela já está castrada e vacinada, e todas as despesas com tratamento da Clínica Veterinária foram pagar. “Ela é idosinha, mas bem esperta. Se da super bem com outros cachorrinhos”, explica a moça que resgatou a Pituxa.

Quem tiver interesse em adotá-la, deve entrar em contato com o número (41) 99599-8966. Os responsáveis pelo resgate se comprometem a ajudar com a ração.