Cachorrinho vítima de maus tratos está recuperado e em busca de uma família

Você se lembra do cãozinho vítima de maus tratos, que foi resgatado e apareceu no jornal na semana passada? No dia 21 de março, um cãozinho foi encontrado, na área rural de Araucária, com a boca amarrada com fita isolante, debilitado e desidratado.

O abrigo “Adote um Focinho Guajuvira” resgatou o bichinho e precisou sedá-lo para retirar a fita isolante, ele estava muito assustado, debilitado e não deixava que ninguém tirasse a fita. Passou uma semana e hoje o cãozinho já está recuperado e à espera de uma nova família que possa levá-lo para casa.

Após passar por tudo isso, ele merece encontrar uma família amorosa e carinhosa, que cuide muito bem dele. Se você pode ser essa família, entre em contato com o abrigo “Adote um Focinho Guajuvira”, através do Instagram @adoteumfocinhoguajuvira, para dar início ao processo de adoção responsável.