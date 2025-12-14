Na noite de sexta-feira (12), um cachorrinho fugiu de sua casa, na Rua José Wisocki esquina com Rosa Cichon no Bairro Tindiquera.

O animal esta com a familia há 13 anos e era o companheiro de um garotinho de 4 anos, que esta sofrendo com a ausência do cachorro.

Ele é um cachorro de porte médio, com pelos curtos pretos e com detalhes marrons.

Qualquer informação sobre a localização dele pode ser enviada através do telefone (41) 99907-8602.