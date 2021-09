Cacique soma um empate e uma derrota na Segundona Paranaense

Araucária perdeu a segunda partida da Segundona nos segundos finais do jogo e agora vai em busca da primeira vitória. Foto: divulgação

O Araucária ECR empatou o jogo de estreia no Campeonato Paranaense da 2ª Divisão de 2021 – Segundona Paranaense, contra o Futebol São Joseense. A partida foi equilibrada e o time mostrou que tem psicológico forte, levou um gol no início e logo conseguiu o empate de 1X1, conquistando seu primeiro ponto na competição. Mas reza o velho ditado, de que “futebol é como uma caixinha de surpresa”, o Cacique não se saiu bem no segundo jogo da competição, ocorrido na tarde desta quarta-feira, 1º de setembro. O time enfrentou o Prudentópolis, na casa do adversário, iniciou perdendo, mas logo no começo do 2º tempo, conseguiu o gol do empate, que veio com a marcação de um pênalti. Tudo parecia bem e a torcida já comemorava o segundo empate na Segundona, porém deu zebra. No acréscimo do segundo tempo, restando alguns segundos de jogo, em um vacilo na defesa do Araucária, o Prudentópolis se aproveitou e marcou seu segundo gol, encerrando o placar em 2X1.

No próximo sábado, 4 de setembro, o Cacique enfrentará o PSTC, às 15h30, no Estádio Ubirajara Medeiros, em Cornélio Procópio.

Texto: Maurenn Bernardo

Publicado na edição 1277 – 02/09/2021