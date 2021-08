Cães araucarienses ganham “Espaço Pet” novinho no Parque Cachoeira

Foto: Carlos Poly

Os cãezinhos araucarienses agora tem um espaço todinho para eles no Parque Cachoeira. O “Espaço Pet”, inaugurado pela Secretaria de Meio Ambiente neste final de semana, conta com um circuito equipado com brinquedos montados a partir de itens reciclados, como manilhas, madeiras, barras para balizar e cerca. A estrutura, projetada para uso compartilhado do público, tem capacidade para atender cerca de 10 cães ao mesmo tempo.

Vários cães puderam brincar e se divertir no local junto de seus responsáveis. De acordo com os veterinários da Secretaria de Meio Ambiente, o “Espaço Pet” fornece muitos benefícios para os animais, como a prática de exercícios físicos, alivio do estresse, além da interação com os outros animais e com o próprio dono.

Para que o uso do espaço seja bem aproveitado, fique organizado e confortável para todos usuários, a Secretaria de Meio Ambiente reforça as orientações àqueles que pretendem levar o amigo de quatro patas até o local. “O passeio deve ser supervisionado pelo tutor, o responsável tem de recolher os dejetos do seu animalzinho para dar a destinação correta. Todo proprietário será responsabilizado por danos e/ou agressões que seu animal cometer contra pessoas ou outros animais”, explica.

Outro ponto importante para a utilização segura do espaço é a de que os cães de médio e grande porte precisam, obrigatoriamente, usar focinheiras, como estabelece o Código de Posturas do Município. Sobre o tempo de uso pelos animais, a Secretaria recomenda bom-senso. “Se o seu amigo já se divertiu e há fila de espera, ceda a vez para que outros animais possam brincar no local também. Use com responsabilidade e colabore para que o espaço continue sendo um sucesso!”, aconselham os veterinários.

Texto: PMA e Redação