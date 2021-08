Cãezinhos que vivem na vizinhança do Colégio Joana Gurski precisam de um lar

Quatro cãezinhos de rua que vivem nas imediações do Colégio Estadual Joana Gurski, localizado na Avenida Independência, área rural de Rio Verde Acima, estão precisando de um lar. São três machos e uma fêmea, bastante dóceis, que podem virar excelentes amigos de quem os adotar. Atualmente o pessoal do colégio cuida dos animais, porém não tem condições de recolhê-los, por isso, estão fazendo uma campanha para encontrar os possíveis donos ou colocá-los para adoção. Eles deram até nomes aos cãezinhos, conforme as características e comportamentos de cada um. “Dá uma pena vê-los sempre nas ruas, passando fome, frio e correndo risco de serem atropelados e até mortos”, disse a diretora do colégio, Annelise Ritter Wiedmer.

Segundo ela, o primeiro que apareceu por lá tem uma das patas amputadas e se chama Lombada, isso porque vive deitado no meio do asfalto, obrigando os carros a parar para não o atropelar. O segundo foi batizado de Semáforo, é de porte grande e charmoso, costuma deitar na esquina e fica lá por horas, observando o movimento das bicicletas que passam. O terceiro é o Radar, é pequeno e muito esperto e fica escondidinho, aparece do nada. “Se der bobeira, ele rouba a comida dos amigos, mas é bem querido e amoroso. Junto com ele veio a Cremosa, que é um doce, bem mansinha e dengosa”, comentou Anne.

Se você quer adotar um desses cãezinhos, é só entrar em contato com o colégio, pelo fone/whatsapp 3642-6229.

Conheça os cães

Semáforo fica nas esquinas, observando os ciclistas

Radar é pequenininho e gosta de ficar escondido

Lombada não tem uma das patas e gosta de deitar no asfalto

Cremosa é doce, mansinha e dengosa Foto: Marco Charneski



MB