Caminhada de conscientização sobre o autismo será no dia 6 de abril

No sábado, 6 de abril, o Rotary Club de Araucária Passaúna, em parceria com a AKA – Associação Kasa do Autista, CMAEE-TGD, CMAEE-AI Joelma e a APAE, vão realizar uma caminhada pró-autismo e estão convidando toda a população para participar desse ato de conscientização. A saída será às 8h45, em frente ao Corpo de Bombeiros da Rua Santa Catarina, em direção ao Parque Cachoeira. Segundo os organizadores, o trajeto é curto para que todas as famílias possam acompanhar e caminhar juntas. Eles também pedem que as pessoas se vistam de azul e levem balões azuis, que é a cor símbolo do autismo.

A presidente da AKA, Sandra Prado, disse que ações como está são importantes para conscientizar a população sobre o tema, cuja demanda é a maior tanto na área da saúde quanto da educação. De acordo com ela, toda e qualquer divulgação em torno do autismo é válida para transformarmos nossa sociedade e torná-la mais inclusiva.

“A inclusão não é a deficiência, não incluímos a deficiência, incluímos a pessoa. Então temos que mudar esse conceito. Também é importante mostrar à sociedade o que realmente é eficaz para o autismo, porque existem muitas coisas que a ciência já testou e refutou. As famílias de autistas se encontram em uma condição de vulnerabilidade e frequentemente são bombardeadas por charlatões que tentam empurrar coisas que não são indicadas para o autismo. Temos que trabalhar com a ciência ao nosso lado, divulgando maciçamente o que é eficaz, para a família não perder tempo e dinheiro”, afirma.