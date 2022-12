Caminhos do Guajuvira: 13 lugares para conhecer o turismo rural em Araucária

Que tal valorizar o comércio local e o turismo da área rural de Araucária? No roteiro Caminhos do Guajuvira, são 13 pontos para visitar e o asfalto facilita o acesso a algumas propriedades.







Por lá, é possível encontrar artesanatos locais, café colonial, colha e pague de frutas, vinhos, geleias, produtos coloniais (como linguiça, queijo), mel, bolachas, suculentas, chácara de flores e almoço. Confira as principais atrações abertas nesta época:

Rancho Scherreier

O Rancho Scherreier serve um almoço completo com direito a costela fogo de chão e música ao vivo. O local aceita locações com agendamento prévio para eventos, café, almoço e jantar. Possui a vantagem de ser um local de fácil acesso para carros, vans e ônibus. Lá também é um lugar perfeito para levar os seus pets. O rancho conta com estacionamento para bicicletas e banheiro para turistas.

Endereço: Rua Euclides Gonçalves Ferreira — Boa Vista

Telefone: (41) 99526-9108

Formas de pagamento: Dinheiro em espécie, crédito, débito e Pix.

Horário de Atendimento: De quinta-feira a domingo, das 9h às 22 horas. (atende o ano inteiro).

Redes Sociais

Facebook: Rancho Scherreier

Instagram: @rancho_scherreier

Fotos: Divulgação. Rancho Scherreier é um dos roteiros do Caminhos do Guajuvira.

Vó Sophia Artesanatos (Boa Vista)

Localizado em uma linda casa histórica, a loja oferece uma variedade de produtos feitos artesanalmente como geleias, arte em vidro e palha de milho, arte em nó de pinho, pinturas em cerâmicas e suculentas.

Endereço: Rodovia Municipal Euclides Gonçalves Ferreira 3200

Telefone: (41) 99945-0234 / (41) 99661-2624

Formas de pagamento: Dinheiro em espécie, crédito, débito e Pix.

Horário de Atendimento: De quinta-feira a domingo, das 9h às 22 horas. (atende o ano inteiro).

Redes Sociais

Facebook: Vó Sophia Artesanatos

Foto: Divulgação.

Chácara das Flores — Família Waenga (Camundá)

Há mais de 20 anos a família Waenga dedica-se ao cultivo de flores. São mais de 50 espécies: flores em vasos, suculentas, cactos e plantas ornamentais. Além disso, o local oferece a venda de sorvetes artesanais, bolachas caseiras, água mineral, refrigerante, sucos e muito mais.

Endereço: Rua Waldislau Furman, s/n — Camundá

Telefone: (41) 99730-2675 / (41) 99691-8756 / (41) 99214-2804 / (41) 3109 – 5229

Formas de pagamento: Dinheiro em espécie, crédito, débito e Pix.

Horário de Atendimento: De segunda-feira a sábado, das 8h às 12 e das 13h às 17 horas. Domingos e feriados: das 13h30 às 17 horas. (atende o ano inteiro).

Redes Sociais

Facebook: Chácara das Flores Família Waenga

Instagram: @floresfamiliawaenga

Fotos: Divulgação.

Casa da Pinha (Camundá)

A Casa da Pinha oferece uma gastronomia afetiva e regional, desde o café até o almoço. Com um espaço único e aconchegante, a chácara recebe eventos com capacidade para até 70 pessoas. O local também proporciona um atendimento exclusivo aos seus visitantes, mediante reserva.

Endereço: Rua Wadislau Furman s/n, Guajuvira (Camundá)

Telefone: (41) 99870-7268 / (41) 99960-5919 / (41) 99517-6232

Formas de pagamento: Dinheiro em espécie, crédito, débito e Pix.

Horário de Atendimento: De segunda-feira a sábado, das 8h às 12 e das 13h às 17 horas. Domingos e feriados: das 13h30 às 17 horas. (atende o ano inteiro).

Redes Sociais

Facebook: Casa da Pinha

Instagram: @casadapinha

A Casa da Pinha é um dos lugares nos Caminhos do Guajuvira perfeitos para um almoço ao ar livre.

Chácara São Miguel (Rio Abaixo)

A Chácara São Miguel é o paraíso dos morangos em Araucária. De produção familiar, a chácara oferece a colheita dessa fruta em todos os meses do ano, sendo eles in natura, congelado ou geleia. É possível participar da atividade de colha e pague de morangos mediante agendamento antecipado.

Endereço: Rua Edgar Antunes Corrêa — Guajuvira

Telefone: (41) 98460-3613 / (41) 99641-8044 / (41) 98453-6191

Formas de pagamento: Dinheiro em espécie, crédito, débito e Pix.

Horário de Atendimento: Das 8h às 12h e das 13h às 18 horas. (atende o ano inteiro).

Redes Sociais

Facebook: chacarasaomiguelm

Instagram: @chacarasaomiguelm

Fotos: Divulgação.

Comercial Iguaçu (Guajuvira)

O Comercial Iguaçu é uma tradicional mercearia que vende produtos coloniais, tais como: queijos, requeijão e linguiças caseiras. Com o agendamento prévio é possível saborear o delicioso pastel de requeijão. É um lugar de fácil acesso para carros, vans e ônibus.

Endereço: Rua dos Expedicionários Brasileiros, 2 — Guajuvira

Telefone: (41) 3647 – 1144 / (41) 99872 – 3924

Formas de pagamento: Dinheiro em espécie, crédito, débito e Pix.

Horário de Atendimento: De segunda-feira a sábado, das 8h às 19 horas. Domingos e feriados: das 8h às 12 horas (atende o ano inteiro).

Redes Sociais

Facebook: Comercial Iguaçu

Fotos: Divulgação.

Dom Polski Wognerow (Guajuvira)

Dom Polski Wagnérow é uma casa aconchegante perfeita para relaxar e curtir a natureza comendo a sua maior especialidade: o delicioso morango com nata! O local possui uma grande área de lazer ideal para levar o seu pet.

Endereço: Rua dos Expedicionários Brasileiros, 1 — Guajuvira

Telefone: (41) 98899-7788

Formas de pagamento: Dinheiro em espécie, crédito, débito e Pix.

Horário de Atendimento: Aberto sábado, domingo e feriados das 10h às 18 horas (atende o ano inteiro).

Redes Sociais

Facebook: Dom Polski Wagnérow

Instagram: @casa_wagnerow

Fotos: Divulgação.

Chácara Baedeski Frescor da Roça (Ipiranga)

A chácara produz morangos e possui a atividade de colha e pague sem precisar realizar o agendamento prévio, também vendem vinhos, geleias, mel, bolachas, pirogue, salame entre outros. O local dispõe de uma extensa área verde com bancos e playground para as crianças se divertirem.

Endereço: R. Da Imigração Ucraniana — Colonia Ipiranga

Telefone: (41) 99105 – 2867 / (41) 99133 – 9508

Formas de pagamento: Dinheiro em espécie, crédito, débito e Pix.

Horário de Atendimento: Aberto sexta-feira, das 13h às 17 horas. Sábado, das 9h às 17 horas (fechado para almoço das 12h às 13h). Domingo, das 13h às 17 horas. (Outros dias apenas com agendamento. Atende o ano inteiro).

Redes Sociais

Facebook: Chácara Baedeski- Frescor da Roça

Instagram: @chacarabaedeski

Fotos: Divulgação.

Chácara do Tavinho (Ipiranga)

A chácara do Tavinho dispõe de uma variedade frutas para a atividade de colha e pague, sendo: uva (a partir de 10 de janeiro até cerca de 10 de fevereiro), caqui (em torno de 15 de março a 15 de abril) e pêssego (mês de novembro). Após colher os frutos, você pode se deliciar com um incrível café colonial.

Endereço: R. Da Imigração Ucraniana — Guajuvira

Telefone: (41) 99811 – 9862 (colhe e pague) / (41) 99687 – 8222 (café colonial)

Formas de pagamento: Dinheiro em espécie, crédito, débito e Pix.

Horário de Atendimento: Aberto para colhe e pague se segunda-feira a domingo, das 8h às 19 horas.

Café colonial: Aos sábados e domingos (de novembro a fevereiro — a partir das 16h) por agendamento.

Redes Sociais

Facebook: Chácara do Tavinho

Instagram: chacara_do_tavinho

Fotos: Divulgação.

Frutas Brongel

Frutas Brongel recebe anualmente visitas de vários Estados do Brasil, conhecido pela atividade de colhe e pague de frutas fresquinhas da época: pêssego, ameixa, nectarina, maçã, pera e caqui.

Endereço: Rua José Brongel – Araucária

Telefone: (41) 99956-0629 / (41) 99889-5888

Formas de pagamento: Dinheiro e Pix.

Horário de Atendimento: Aberto aos sábados e domingos, das 9h às 12h e das 13h às 17 horas. Outros dias apenas para excursões. Fechado de abril a 20 de outubro.

Redes Sociais

Facebook: Frutas Brongel

Instagram: @frutas_brongel

Foto: Divulgação.

Chácara São Pedro Café Rural

A chácara São Pedro serve um delicioso café colonial rural, mediante agendamento. O local realiza atividades de passeios a cavalo e de carroça, além de receber eventos de aniversários, casamentos e confraternizações. A chácara conta com um estacionamento de bicicletas e recebe com muito carinho os seus pets.

Endereço: Rua Pedro Zielinski, S/N, Campestre

Telefone: (41) 98514 – 8403

Formas de pagamento: Somente dinheiro

Horário de Atendimento: Aberto aos sábados e domingos, das 15h30 às 17 horas (sempre com agendamento).

Redes Sociais

Facebook: Chácara São Pedro — Turismo Rural

Instagram: Chácara São Pedro – Turismo Rural

Foto: Divulgação. Chácara São Pedro é mais uma opção para saborear um café colonial nos Caminhos do Guajuvira.

Alma Verde Artes e Fotografia (Guajuvira de Baixo)

Há mais de 30 anos a Alma Verde Artes cria artesanatos em suas variadas formas: em bambu, madeira, materiais reutilizáveis, pirografia em madeira, bordados a mão, artes em pinha entre outros. A fotografia também está presente na Alma Verde, mediante agendamento, é possível realizar ensaios fotográficos externos e para eventos.

Endereço: R. Cel. Manoel Gonçalves Ferreira – Guajuvira de baixo

Telefone: (41) 3647 – 1147 / (41) 98862 – 0264 / (41) 98450 – 2706

Formas de pagamento: Dinheiro em espécie, crédito, débito e pix.

Horário de Atendimento: Aberto de terça-feira a domingo, das 10h às 18 horas (atende o ano inteiro).

Redes Sociais

Facebook: Alma Verde Artes e Fotografia

Instagram: @alma_verde_artes_e_fotografia

Foto: Divulgação.

Pesqueiro Boa Vista

Depois da pesca sempre dá aquela fome, por isso o Pesqueiro Boa Vista serve almoço, churrasco, salgados e lanches. O local é de fácil acesso para carros, vans e ônibus e o seu pet é bem-vindo.

Endereço: Rod. Mun. Euclides Gonçalves Ferreira – Guajuvira

Telefone: (41) 99633 – 4938 / (41) 99774 – 5035

Formas de pagamento: Dinheiro em espécie, crédito, débito e pix.

Horário de Atendimento: Aberto de terça-feira a domingo, das 10h às 18 horas (atende o ano inteiro).

Redes Sociais

Facebook: Pesqueiro Boa Vista

Foto de capa: Carlos Poly.