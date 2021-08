Campanha da SMSA arrecada alimentos e roupas em pontos de vacinação contra a Covid-19

Foto: Marco Charneski

A partir desta terça-feira, 3 de agosto, os araucarienses que se deslocarem até o Parque Cachoeira para receberem a primeira dose da vacina contra a Covid-19, também poderão contribuir com uma causa nobre. A Secretaria Municipal de Saúde iniciou uma campanha de arrecadação de alimentos não perecíveis, roupas e cobertores destinada às famílias carentes do município. As doações podem ser entregues nos pontos de imunização e nas Unidades Básicas de Saúde.

A instabilidade causada pela pandemia, enfrentada há mais de uma ano, ainda impõe muitos desafios a toda comunidade, principalmente as pessoas em situação de vulnerabilidade social. “É importante destacar que as doações são facultativas e serão destinadas à famílias do município que estejam em situação de vulnerabilidade social”, destaca a secretaria.

Pontos de vacinação e doação

A campanha de imunização em ponto fixo, voltada à população sem veículo de transporte, acontece dentro do próprio Parque Cachoeira, em uma tenda montada próximo aos quiosques e churrasqueiras. A entrada é feita pelos fundos da UBS Santa Mônica, na Rua Leonardo João Wieczokowski. A imunização dentro do sistema drive thru, com entrada pela Rua Rio de Janeiro, segue normalmente. O atendimento acontece das 9h às 16h. Nas UBS’s, basta entrar em contato com as equipes responsáveis pela administração ou entregar as doações dentro do horário de funcionamento da unidade.

Texto: PMA e Redação