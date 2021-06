Campanha “Time do Bem” arrecada mais de duas toneladas em alimentos

Doações serão direcionadas para distribuição pela Central Única das Favelas (CUFA) no Paraná e em outros estados do Brasil. Foto: divulgação

Liderada pelo Therapy Bar, da Villa Hygge, a campanha “Time do Bem” encerrou a arrecadação de alimentos, roupas e materiais de higiene em Araucária. A ação faz parte de uma parceria nacional entre a cervejaria Heineken, a Central Única das Favelas (CUFA) e bares e restaurantes de todo o Brasil. Só em Araucária, a campanha “Time do Bem” arrecadou mais de 2 toneladas em alimentos, 900 peças de roupas e 100 produtos de higiene. Segundo Wagner Miranda, empresário, 30% de todos os donativos serão distribuídos pela Vila Hygge no município, as outras doações serão direcionadas para as comunidades e entregues pela diretoria da CUFA no Paraná.

No Brasil, a campanha “Time do Bem Heineken” teve mais de 100 pontos de coleta. Os bares e restaurantes fazem parte de um ranking que contabiliza o número de doações arrecadadas. O Therapy Bar foi escolhido como um desses pontos de coleta por ser um dos estabelecimentos com mais vendas da Heineken no Paraná. Para promover a iniciativa em Araucária, o bar selecionou um time de parceiros e influenciadores para fazer parte do “Time do Bem” e ajudar na arrecadação dos alimentos, roupas e materiais de higiene.

Leia mais

O time da Villa Hygge foi formado pelos parceiros: Lucas Fialla (Rede Fialla), Murilo Fruet (O Boticário), Dr. Luiz Scorteganha (Scorteganha Odontologia), Luiz Henrique (Imobiliária Mundolar), Willian Jonas (Pomada Brutus), Dra. Tais Araújo (Consultório Tais Araújo), Coach Caveira (influencer digital e personal), Kátia Stefani (Influencer e empreendedora), Cauê Urbanetz (Influencer digital), André Padilha (Barbeiro e professor) e Waldiclei Barboza (jornal O Popular PR).

Para incentivar as doações, a Villa Hygge e os parceiros da ação sortearam diversos brindes e produtos Heineken, personalizados exclusivamente em homenagem à Champions League 2020/21, que encerrou sua temporada em maio.

“Time do Bem Empresarial”

Wagner Miranda revela que a Villa Hygge planeja continuar promovendo iniciativas como o “Time do Bem Heineken”, para ajudar a comunidade de Araucária com alimentos e outros donativos. A ideia é expandir a rede de parceiros e lançar um “Time do Bem Empresarial”, incluindo o apoio da cervejaria Heineken neste novo projeto. A iniciativa ainda está em fase de elaboração e não tem previsão para ser lançada. “Nossa ideia não é acabar por aqui. Muitas empresas se engajaram e temos expectativa de continuar, agora com foco exclusivo em Araucária”, afirma o empresário.

Distribuição de donativos em Araucária

A Villa Hygge está entregando todas as roupas e alimentos que permaneceram em Araucária. No total, cerca de 810 quilos de alimentos e 284 peças de roupas foram disponibilizados pela campanha “Time do Bem” para distribuição no município. Para solicitar ou indicar famílias, comunidades e/ou instituições sociais que precisam de doações, basta entrar em contato com a Villa Hygge pelo Facebook (facebook.com/villahygge) ou pelo Instagram (@villahygge_).

Ações da Central Única das Favelas (CUFA) no Paraná

Presidente da CUFA no estado do Paraná, José Antônio Campos Jardim, o “Zé da Cufa”, explica que a organização social trabalha com uma grande rede de líderes nas comunidades do Brasil inteiro. Criada há 20 anos, a CUFA recebe as doações para seus projetos sociais, aciona sua rede e repassa para as lideranças, que são responsáveis pela distribuição local para as pessoas e famílias em necessidade. Só em Araucária, a CUFA já distribuiu mais de 400 botijões de gás, cerca de 150 cestas básicas por mês, mais de 450 chips de telefone no projeto “Alô Social”, além de ações de transferência de renda.

José ressalta a importância de projetos como o “Mãe da Favela” e o “Panela Cheia”, que durante a pandemia agem para reduzir e amenizar os efeitos da fome nas comunidades vulneráveis. “Tentamos dar maior visibilidade para estes projetos [neste momento], porque entendemos que: se falta comida na mesa, sobra violência na rua. O que fazemos nesses programas é uma mobilização, uma sensibilização, convocando as pessoas a repartir o pouco que tem com aqueles que não tem absolutamente nada”, reforça.

Para ajudar os projetos liderados pela CUFA, basta conferir as informações divulgadas no site oficial (cufapr.com.br), Facebook (@CUFAPARANA) e Instagram (@cufa_pr). “Não podemos continuar olhando para [as favelas] como espaços de carência, mas sim como espaços de potência. As pessoas que moram nessas comunidades têm muito potencial, o que falta é oportunidade. Precisamos levar essas oportunidades para que essas pessoas possam de fato ocupar seu lugar de fala e mostrar esse potencial”, reitera o presidente estadual da organização.

Texto: Laís Almeida com supervisão de Waldiclei Barboza