Villa Hygge lidera campanha “Time do Bem Heineken” em Araucária

Ação nacional arrecada roupas, alimentos e produtos de higiene para pessoas em necessidade. Foto: Marco Charneski

A cervejaria Heineken está formando uma parceria inédita com a Central Única das Favelas (CUFA), bares e restaurantes de todo o Brasil. A campanha “Time do Bem” irá arrecadar roupas, alimentos e produtos de higiene para pessoas vulneráveis. Serão mais de 100 pontos de coleta espalhados pelo país e, em Araucária, a ação será liderada pela Villa Hygge. As doações podem ser feitas na Villa até o dia 30 de maio ou entregues para os parceiros da campanha “Time do Bem”.

Toda a arrecadação será concentrada no Therapy Bar, da Villa Hygge — que irá funcionar como ponto de coleta presencial. Escolhido por ser um dos estabelecimentos com mais vendas da Heineken no Paraná, o bar selecionou um time de parceiros e influenciadores para ajudar na promoção da campanha. “Muitos estão passando fome, não tem emprego, não tem como comprar roupas [para se agasalhar]. Queremos ajudar e levar essas doações para as pessoas que estão em necessidade, levar esperança nesse período bem complicado”, conta o digital influencer Ozéias Alves, mais conhecido em Araucária como Couch Caveira. Ele é o capitão do “Time do Bem Villa Hygge”.

O time da Villa Hygge é formado pelos parceiros: Lucas Fialla (Rede Fialla), Murilo Fruet (O Boticário), Dr. Luiz Scorteganha (Scorteganha Odontologia), Luiz Henrique (Imobiliária Mundolar), Willian Jonas (Pomada Brutus), Dra. Tais Araújo (Consultório Tais Araújo), Coach Caveira (influencer digital e personal), Kátia Stefani (Influencer e empreendedora), Cauê Urbanetz (Influencer digital), André Padilha (Barbeiro e professor) e Waldiclei Barboza (jornal O Popular PR).

Para incentivar as doações, serão sorteados diversos brindes e produtos Heineken, como bolas de futebol, mochilas, malas, camisetas, copos, entre outros. Todos os produtos serão personalizados exclusivamente em homenagem à Champions League 2020/21, que termina sua temporada no próximo sábado (29).

“Nós, da [equipe] Villa Hygge, estamos sempre engajados em ações sociais. Neste período, isso se faz [ainda] mais necessário. Mesmo nosso ramo sendo um dos mais atingidos pela crise, mantemos todos os nossos 64 funcionários e não paramos de ajudar nas causas sociais de Araucária”, relata Wagner Miranda, empresário. Desde o ano passado, a Villa Hygge promoveu um “Natal Solidário” com doações de brinquedos para crianças carentes e três lives solidárias que arrecadaram 1,5 tonelada de alimentos para famílias socioeconomicamente vulneráveis. Agora, Wagner acredita que a campanha em parceria com a Heineken veio para “aliviar o sofrimento dessas famílias” que estão passando por dificuldades devido à crise.

Serão aceitas doações de roupas, alimentos não-perecíveis e produtos de limpeza e higiene. A meta é arrecadar dessa vez 2 toneladas de alimentos — em quatro dias de campanha, o time já conseguiu 800 quilos. Para doar, é necessário apenas levar os itens ao Therapy Bar, na Villa Hygge, ou entregar para os parceiros do “Time do Bem”. A arrecadação acontece até este domingo, dia 30 de maio.

Onde doar?

Local: Therapy Bar, Villa Hygge Food Park — R. Paraná, 322 – Iguaçu, Araucária – PR

Data: até domingo, 30 de maio de 2021

Horário: na Villa Hygge, a partir das 17 horas

O que doar: roupas, alimentos não-perecíveis e produtos de limpeza e higiene

Para dúvidas ou parcerias, entrar em contato com a Villa Hygge pelo Whatsapp: (41) 99551-9525

Saiba mais sobre a campanha em: timedobemheineken.com.br