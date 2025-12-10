A Canadá Imóveis chega aos seus 30 anos de atividade em Araucária com uma trajetória marcada por continuidade e expansão. Fundada em dezembro de 1995, iniciou suas operações em um escritório no centro da cidade, então administrada pelos sócios Samir Traya e Luiz Carlos Baruffi. Dois anos depois, Samir assumiu integralmente o comando da empresa e conduziu seu desenvolvimento ao longo de quase três décadas, período no qual a imobiliária marcou sua presença no mercado local oferecendo serviços de locação, administração, venda, financiamentos e avaliações.

A empresa construiu sua presença na cidade com um trabalho direcionado à prestação de serviços especializados, sobretudo na área de venda, locação e administração de imóveis. Há mais de uma década, adquiriu sede própria, terreno com mais de 700.00 m² , com 250.00m² de área construída, imóvel localizado no anel central, ora alugado para um restaurante.

Segundo Samir Traya, a evolução da imobiliária esteve vinculada ao domínio de aspectos técnicos e à condução administrativa baseada em organização e rigor nas áreas financeira, fiscal e legal. Ao longo da caminhada, o cenário econômico nacional representou um dos maiores desafios, com ciclos de instabilidade que exigiram cautela e adaptação constante.

Nos últimos anos, a transformação digital passou a ocupar papel central na rotina da empresa. A necessidade inicial de modernização resultou em mudanças estruturais, que incluem a digitalização completa do processo de locação. Contratos passaram a ser assinados eletronicamente, documentos foram migrados para armazenamento em nuvem e ferramentas de comunicação instantânea tornaram mais ágeis as tarefas diárias. Essa reorganização operacional reduziu o uso de papel, encurtou prazos e simplificou procedimentos.

A adaptação tecnológica ampliou a autonomia de proprietários e inquilinos. Locadores passaram a acompanhar informações de seus imóveis por meio de sistemas de gestão, enquanto locatários podem concluir todas as etapas da locação de forma remota, desde a visita por videochamada até a assinatura contratual. A eliminação de deslocamentos e etapas presenciais tornou o processo mais fluido e econômico.

A Canadá Imóveis sempre fez questão de caminhar junto com Araucária. Ao longo dos anos, construiu relações sinceras e duradouras com a maioria das imobiliárias e corretores da cidade, relações baseadas no respeito, na colaboração e na ética. Esses valores nunca foram colocados em segundo plano. Com nossos clientes, a postura sempre foi a mesma: agir com correção, profissionalismo,ouvir, dialogar e fazer o que é certo.

“E é justamente esse jeito de trabalhar, dia após dia, que nos trouxe algo que não se compra: a confiança. Uma confiança construída com humanidade, proximidade e coerência. É ela que permite à Canadá Imóveis celebrar 30 anos de história com orgulho, e seguir em frente mantendo a mesma essência que sempre guiou o nosso caminho”, finaliza Samir.

O contato com a imobiliária pode ser feito através do número 41 3642-1541 ou WhatsApp no número 41 99981-6624. Os imóveis também podem ser previamente vistos no site www.canadaimoveis.net.

Edição n.º 1494. Maria Antônia.