O artista araucariense Giovani Nascimento lançará a primeira música de sua nova jornada como cantor solo. A canção se chama ‘Banda dos Pinheirais’ e será lançada no dia do aniversário da cidade, 11 de fevereiro, em todas as plataformas digitais. A música foi gravada com Willian Ornelas e tem a participação do rapper Gil Vandal.

Giovani ganhou essa música há 4 anos, do letrista e cantor araucariense Thiago Oliveira, integrante da banda Cavalo Baio e os Pinhos. Porém, hesitou em lançá-la, já que ainda fazia parte da Buda Bong, banda da qual foi fundador e participou durante 8 anos. A música fala das referências da cidade, lugares e nomes importantes da nossa cultura.

“Eu não tinha muita pretensão de gravar nada solo. Porém, em um final de semana depois do show que fizemos no Parque Cachoeira, em um aniversário do jornal O Popular, nosso amigo e baterista da banda Dylano sofreu um grave acidente e está até hoje em recuperação. Sem força pra gente continuar, resolvemos dar uma congelada no projeto Buda Bong”, relatou o cantor.

Com a pausa da banda, Giovani explica que sentia vontade de continuar trabalhando na cena musical. Então, ele começou a escrever músicas e a trabalhar com produtores, além de sempre participar da oficina de rima da Associação Reação Periférica.

“Fui convidado a participar do projeto Conexão Periférica, a princípio na bateria, mas já estamos gravando sons com minha voz também. A música me guia, me mostra o caminho e sempre que puder, vou apresentar ao mundo minhas ideias”, declarou.

Para finalizar, Giovani expõe que tem mais músicas vindo por aí. Ainda não há nada concreto, mas ele planeja lançar mais canções esse ano, com a meta de uma música por mês depois da estreia. Para acompanhar todos seus projetos, basta seguir o artista no Instagram @giovani_ngo.

Edição n.º 1500. Victória Malinowski.