Cantor Bachega vai comemorar aniversário com super festa nesta sexta-feira (26)

O cantor araucariense Wesley Bachega vai comemorar seu aniversário de 35 anos em grande estilo. Ele quer reunir familiares e amigos em uma super festa que batizou de “B-Day Bachega 3.5 All Black”, que acontecerá na sexta-feira, 26 de julho, em um barzinho localizado na Rua Professor Alfredo Parodi, 1109, Centro.

O evento contará com a participação de artistas convidados, entre eles Kedma Novaes, Daniel Souza, Lucas Polatto, Erick Junior, Matheus Souza, Manollo, Paulla Lopes, Fabio e Rafael, Brenno e Vanutti, Junior Vitti.

As primeiras 30 pessoas que chegarem ganharão um copo personalizado do evento. Ingressos com nome na lista até às 21h30 custarão R$15,00 para homens e R$10,00 para mulheres. Após este horário será cobrado um novo valor.