Cantor e compositor araucariense desponta no cenário musical

Ivo Kalefi é autor de várias músicas e busca oportunidade para mostrar seu trabalho. Foto: divulgação

Ivo Kalefi é o nome artístico do cantor e compositor Ivonei da Rosa, mais um talento que a cidade de Araucária revelou. Morador do bairro Campina da Barra, Ivo é conhecido por tocar e cantar em bares e eventos na cidade. Possui algumas composições, 12 letras no total, sendo três delas já gravadas: Prometo te amar, Eu tenho sorte e Rolê nas praias. Com uma delas, inclusive, Ivo se tornou finalista de um concurso realizado pela 98 FM (Grupo RPC – Curitiba-PR) em novembro de 2020. “Participei com a música ‘Eu tenho sorte’ e cheguei até à fase semifinal, foi a realização de um sonho, pois durante o concurso, a música tocou várias vezes na programação da rádio”, comemorou.

Formado Técnico em Mecatrônica e graduado em Gestão da Produção Industrial, Ivo trabalha como Analista de Desenvolvimento do Produto. Desde criança sonhava ser jogador de futebol, mas a paixão pela música também fez parte da sua infância. Aos 10 anos aprendeu com seu pai a tocar o seu trombone e logo desenvolveu interesse pela música, frequentando aulas de clarinete, saxofone e flauta transversal. Com 12 anos ganhou seu primeiro violão, presente do pai.

Não é à toa que Ivo se tornou o que é hoje, um cantor, compositor e multi-instrumentalista. “Meu sonho é mostrar meu trabalho, gravar todas as minhas composições, conseguir um espaço no cenário musical, hoje tão competitivo”, comentou o artista.

Serviço

Para conhecer as músicas de Ivo Kalefi estão disponíveis nas principais plataformas digitais Spotify, Deezer, Amazon Music, You Tube, Apple Music, entre outras. Contatos para shows poderão ser feitos pelo whatsapp (41) 9 9536-6337.

Texto: Maurenn Bernardo

Publicado na edição 1275 – 19/08/2021