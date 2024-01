Cantor e compositor araucariense Talside lança música intitulada “Dói Demais”

José Sidnei da Silva, 41 anos, nasceu no bairro de Limitão, interior do município de Castro, é o mais novo de nove irmãos. Entre todos, foi o único a fazer um curso superior devido às condições da família e das dificuldades de acesso à escola naquela região e época.

Quando completou 15 anos, saiu de seu bairro no interior, para morar sozinho na cidade de Castro, e trabalhar durante o dia para dar continuidade aos estudos no período da noite – tinha frequentado a escola somente até os 10 anos, na época o Ensino Fundamental I encerrava na quarta série, era o que a escola perto de sua casa ofertava.

“Quando completei 15 anos fui trabalhar numa chácara na cidade de Castro e retomei os estudos. Então fiz o supletivo do quinto ao oitavo ano e depois o Ensino Médio regular, e parei novamente para me dedicar a outras prioridades daquele momento. Retomei os estudos em 2010 aos 27 anos, quando entrei para a faculdade. Terminei o curso de Letras/Espanhol em 2013 e a partir daí passei a conciliar meu trabalho no período da noite numa indústria de alimentos em Carambeí, e lecionar as disciplinas de Português e Espanhol durante o dia, inicialmente nas cidades de Ponta Grossa e Carambeí. Em 2015 mudei para a RMC, e já trabalhei em vários colégios de Araucária, porém nos últimos dois anos atuei no Colégio Vespertino Pimpão e Rocha Pombo, no bairro onde moro, o Thomaz Coelho”, conta José.

A música chamou a atenção na vida de José Sidnei em 2010, quando ele estava na faculdade. Ele conta que tinha um colega de turma que tocava piano e sempre que estavam no intervalo ou em um churrasco, cantava trechinhos de músicas e era elogiado. “Ele dizia pra mim: ‘Olha sua voz, é legal! Sua voz é afinada!’ Eu não dava muita importância, mas em 2023 passei a gravar trechinhos de karaokê no Tik Tok e comecei a gostar de me ouvir cantando. Um dia mostrei uma dessas músicas para um colega de trabalho, professor de arte, que também toca piano. Da mesma forma, elogiou minha voz e me incentivou a desenvolver meu talento. Ele dizia que minha voz não era potente, mas era afinada e agradável de ouvir. Daí eu pensei comigo: Puxa, é o segundo músico que fala isso. Como eu já tinha algumas letras de músicas escritas, decidi ir em frente, entrei em contato com alguns produtores musicais e acabei fechando com esse que fez o arranjo da minha música e que também me ajudou dando dicas na gravação”, relata.

Nasce o artista!

A partir daí, José Sidnei se tornou o Talside, cantor e compositor que gosta de vários gêneros musicais, mas é apaixonado mesmo pelos estilos sertanejo e gauchesco. Ele recentemente lançou sua primeira música, “Dói demais”, já disponível em todas as plataformas de streaming, Youtube e para baixar. “A música fala sobre o término de um relacionamento, que na verdade fica subentendido nos versos cantados. A canção mostra uma pessoa, mas não deixa claro se é um homem ou uma mulher, que fica em casa, olhando pela janela, com o coração partido, vendo o(a) companheiro(a) ir embora. Também fala da declaração de amor, pedindo que a pessoa que partiu repense e volte a amar quem ela deixou”, explica o cantor.

Talside também faz questão de falar como surgiu o seu nome artístico, ele diz que quando foi gravar sua música, o produtor pediu que criasse um pseudônimo profissional. “Depois de algumas sugestões não acatadas, sugeri Talside. Pensei comigo: Sidnei é o meu nome, e eu sou uma pessoa anônima. E quando nos referimos a alguém que não conhecemos direito, é natural usarmos o prefixo “tal”. Se a pessoa for se referir a mim para outra, no momento em que lhe perguntarem de quem é determinada música, ela irá dizer: a música é do Talside!”, brinca o cantor.

Ele relata ainda que a produção da música “Dói demais” foi 100% independente, sem nenhum patrocínio, inclusive o cantor está aberto a receber este tipo de incentivo. “Se algum empresário estiver interessado em apoiar meu trabalho e me ajudar na divulgação, ou em futuros projetos, será super bem-vindo”, convida. Ele afirma também que tem mais algumas composições prontas, e por ter gostado tanto do resultado da música “Dói demais”, pretende gravar mais uma em breve. Talside também agradece as rádios de vários estados brasileiros, que aceitaram gentilmente, e sem custos, colocar a música na sua programação e estão dando um apoio na divulgação.

Talside também gravou um clipe caseiro da sua música, que poderá ser conferido no link. Acompanhe o cantor nas redes sociais Tik tok, Instagram, Facebook e YouTube: “Talside”.

