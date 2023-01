Cantora Paulla Lopes vai lançar música nova no dia 20 de janeiro

Uma grande novidade está chegando por aí e promete alegrar os fãs da cantora Paulla Lopes. É o lançamento da sua nova música, intitulada “Consciência Limpa”, que acontecerá no próximo dia 20/01. A canção, no estilo sertanejo, será lançada pela agência de marketing Yellow Digital, a mesma do cantor Luan Pereira, que recentemente fez sucesso com a música “Roça Em Mim”, juntamente com o cantor Zé Felipe e a cantora Ana Castela. Os fãs poderão conferir o novo trabalho pelo canal do Youtube Paulla Lopes ou no Spotify.







Paulla nasceu em Jaguariaíva, no interior do Paraná, e está morando em Araucária há apenas um ano, mas já se considera uma araucariense de coração. “Morei 10 anos na cidade vizinha de Contenda, mas sempre tive contato com Araucária, onde fiz vários shows em barzinhos, assim como também me apresentei em várias casas de Curitiba”, relata.

A carreira musical começou em 2011, quando ela tinha apenas 14 anos, apostando no estilo gospel. Hoje, com 26 anos, a cantora se encontrou no sertanejo. Sua primeira música “Cancelado Com Sucesso” foi lançada em junho de 2021 e está com quase 4 mil visualizações no YouTube. “Espero que os fãs gostem do meu novo trabalho”, diz.

Acompanhe a cantora no Instagram @paullalopesoficial, no Facebook, Youtube e Spotify.