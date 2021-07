Cantora Rayssa Rafaela se apresenta no The Voice Kids neste domingo, 18

Rayssa quer virar todas as cadeiras e seguir em frente na competição que a projetará no meio musical. Foto: divulgação

Após muita expectativa por parte dos fãs, a cantora araucariense Rayssa Rafaela Dias, 12 anos, finalmente vai cantar no palco do The Voice Kids, edição 2021. No próximo domingo, 18 de julho, ela participará da 7ª e penúltima fase das audições às cegas, e mostrará todo seu talento para o trio de técnicos, formado pelos cantores Gaby Amarantos, Carlinhos Brown e Michel Teló. Portanto, fiquem ligados na TV Globo, por volta das 14h20, e cruzem os dedos, porque a Rayssa tem que virar pelo menos uma das cadeiras para seguir em frente na competição.

A cantora araucariense é dona de uma voz forte, e ao mesmo tempo suave, que encanta a todos. Vem se destacando na carreira musical e com sua participação no The Voice, ficará conhecida em todo o Brasil.

Sobre o programa

A nova temporada do programa que vem revelando talentos musicais infantis terá seis etapas e será dividida da seguinte forma: Audições às Cegas, Batalhas, Tira-teima, Quartas de final, Semifinal e Final.

Texto: Maurenn Bernardo

Publicado na edição 1270 – 15/07/2021