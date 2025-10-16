Protetoras independentes e moradores próximos ao Shopping Araucenter, localizado na esquina da Av. Dr. Victor do Amaral com a rua Heitor Alves Guimarães, no Centro, ainda estão à procura do cão comunitário Preto, que vivia nas redondezas. Ele foi visto pela última vez por volta do dia 16 de setembro.

As cuidadoras do animal e da sua companheira Mel, acreditam que ele possa ter sido recolhido e esteja sob os cuidados de alguma família, ou ainda possa ter sido recolhido e depois deixado em outro local.

“Estamos preocupadas, só queremos saber o que aconteceu com ele, se está bem. Se alguém o recolheu, que nos avise. O Preto é muito querido por todos nós e corta o coração ver a Melzinha perambulando por onde eles costumavam andar, como se estivesse procurando o companheiro. Já o procuramos em vários pontos da cidade, inclusive fomos pra Lapa, mas até agora nada dele”, afirma uma protetora.

Elas asseguram que o Preto é um cachorro manso e está acostumado com as pessoas. Seu porte é grande, os pelos são curtos e pretos, mas possuem detalhes brancos em algumas partes do corpo, especialmente na patinha dianteira esquerda. Ele geralmente dormia próximo à Droga Raia e era alimentado por algumas pessoas vizinhas à farmácia, como a Carmem, e por protetoras como a Luana.

RECOMPENSA

Uma recompensa está sendo oferecida para quem tiver alguma informação que possa levar ao paradeiro do Preto. O contato pode ser feito através dos telefones (41)99801-9811 ou (41)99559-9497.

