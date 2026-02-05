A morte do cãozinho Shih Tzu Fred, supostamente vítima de maus-tratos, gerou comoção e revolta em Araucária. O animal foi encontrado por uma moradora na sexta-feira, 30 de janeiro, em um mato localizado à beira da Rua Antonio Furman, no bairro Costeira. Ele estava enrolado em uma coberta, mal conseguia andar e precisava de cuidados urgentes.

Desesperada com o que presenciou, a moradora acionou o protetor Zezinho, que recolheu o animal e devido ao seu estado, o levou às pressas a uma veterinária. Apesar de ter recebido todos os tratamentos e cuidados necessários, Fred acabou não resistindo à gravidade da situação e morreu no sábado (30).

A veterinária Luana Daga, que tratou do Fred, disse que ele estava com os pelos todos embolados, sem o olho, o qual tinha sido comido por uma bicheira (miíase), e praticamente em estado de coma quando chegou na clínica. “Fizemos tudo o que foi possível, nós o tosamos, cortamos suas unhas, limpamos a bicheira, aplicamos todas as medicações necessárias, mas ele teve uma parada cardiorrespiratória e entrou em óbito no dia seguinte, provavelmente em decorrência de sepse. Esse cãozinho estava sofrendo muito e vai saber há quantos dias estava naquele mato, no meio do lixo, abandonado?”, relata a veterinária.

Segundo a veterinária, Fred era microchipado, o que facilitou a descoberta do seu nome e a identificação da tutora. “Entrei em contato com a tutora, e ela simplesmente alegou ter mudado de casa e deixado o Fred sobre os cuidados da nova inquilina. Ela disse ainda que a inquilina contou que Fred havia fugido, o que não é verdade, pois quando encontrado ele estava enroladinho em uma coberta”, revela Luana.

Inconformada com a morte do Shih Tzu, a veterinária registrou um boletim de ocorrência na Polícia Civil de Araucária, para que todas as providências sejam tomadas, no sentido de desvendar de fato o que aconteceu com o animal e, se for o caso, punir os responsáveis. “O Fred foi supostamente abandonado e se sobrevivesse, a moça que o encontrou já tinha manifestado interesse em adotá-lo. É triste para nós, veterinários, vermos casos assim, mas cada um deles choca de uma forma diferente. O Fred deve ter sofrido muito, porque a quantidade de bichos que estavam nele não era de abandono recente. Ele também era um cãozinho idoso e alguns tutores não querem cuidar dos seus pets quando entram nessa fase. O que me deixa mais indignada é que se ele fugiu mesmo, por que ninguém foi atrás dele?”, questiona.

A veterinária contou ainda que a tutora de Fred tem outros animais no nome dela, todos microchipados. “Isso nos faz questionar se eles estão sendo bem cuidados, ou estão como o Fred? A esperança é de que a polícia investigue para que possamos descobrir tudo isso”, completou.

Edição n.º 1501.