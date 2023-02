Capela de Campina das Pedras promoverá mais uma Tarde e Noite do Pastel

A comunidade Nossa Senhora do Monte Claro Czestochowa convida toda a população de Araucária para prestigiar mais uma Tarde e Noite do Pastel que acontecerá no próximo sábado (04/02). A venda de pasteis, pierogis, bolos, tortas e bebidas em geral começa às 14h30 e às 18h30 será celebrada uma missa com benção de velas e gargantas.

A partir das 20h30 o evento terá música ao vivo, com animação do Grupo Koza e da dupla Luiggi e Gulin. A entrada é franca. A Capela Nossa Senhora do Monte Claro fica na Avenida Independência, 4033, área rural de Campina das Pedras.