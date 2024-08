Capela de Capoeira Grande convida para a 18ª festa em louvor à Nossa Senhora de Czestochowa

Reserve aí na sua agenda o dia 25 de agosto. Nesta data, acontece a 18ª festa e festival de prêmios em louvor à Nossa Senhora de Czestochowa, na área rural de Capoeira Grande, com uma programação para toda a família. Às 08h30 acontece a saída da Cavalgada, levando a imagem da padroeira, e às 09h30 a saída será da procissão motorizada, também carregando a imagem da santa. As duas procissões irão se encontrar no caminho e seguir juntas até a Capela de Capoeira Grande, onde será celebrada a Santa Missa, às 10h30. O celebrante será o Pároco Padre Albino Cezanoski Cantos e a liturgia ficará a cargo da comunidade São Cristóvão Trevo. Haverá o sorteio de um bolo para os participantes da missa.

Às 12h acontece o almoço de confraternização com churrasco, costelinha de posto, galeto assado no forno, risoto, maionese e saladas (levar pratos e talheres). Às 13h30 começa o festival de prêmios, sendo o primeiro de R$ 6.000,00, com o total de 20 rodadas normais, todas com 4 ou 5 prêmios, e premiações em dinheiro que somam R$ 16.000,00. Cada cartela custa R$ 8,00 ou três por R$ 20,00. Durante o festival haverá venda de doces, salgados e bebidas em geral, jogo de argolas, além da exposição do Rancho Crioulo, TRR Mandi Preto e da exposição e venda de orquídeas do Pérola Orquidário.

Toda renda do evento será revertida em prol da ampliação e reforma do barracão da Capela, que fica na Avenida Nossa Senhora do Monte Claro, em Capoeira Grande.

Edição n.º 1426.