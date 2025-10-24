A Capela Nossa Senhora de Czestochowa e Jesus Misericordioso, localizada na Avenida Nossa Senhora do Monte Claro, em Capoeira Grande, preparou uma super festa para o próximo domingo, 26 de outubro. A Festa da Catequese e do Pastel contará com uma programação especial que inicia às 10h30 com a celebração da Santa Missa. Os cantos e a liturgia ficarão a cargo do Movimento TLC de Quitandinha.

Ao meio dia será servido aquele almoço delicioso que é comum nas festas de igreja e que leva no cardápio churrasco, galeto, risoto, maionese e saladas. Os organizadores pedem que as pessoas colaborem levando pratos e talheres.

Às 14h30 inicia a tarde dançante com entrada franca e animação pelo grupo Cordeona de Ouro. E às 16h30, pela primeira vez em Araucária, quem comanda o baile é o grupo Os Mateadores.

Durante todo o evento haverá venda de pasteis salgados nos sabores carne, requeijão, pizza, costela bovina, frango com catupiry, e doces nos sabores Romeu e Julieta (queijo com goiabada) e chocolate com morango, além de chopp e bebidas em geral. “Não perca a nossa festa, venha se divertir conosco em um dia de muita diversão e alegria”, convida a organização

Edição n.º 1488.