A Capela Nossa Senhora de Czestochowa (Monte Claro) e Jesus Misericordioso, que fica em Capoeira Grande, irá promover um bazar solidário neste sábado e domingo (18 e 19/10), das 9h às 17h.

O público poderá encontrar roupas masculinas, femininas e infantis, como camisetas, jaquetas, calças, vestidos e muito mais, tudo por apenas R$ 2,00 a peça. “Aproveite para renovar seu guarda-roupa adquirindo peças com um preço muito acessível e ainda contribua com as atividades da Capela”, convida a organização.

A Capela está localizada na Rua Nossa Senhora do Monte Claro, em Capoeira Grande.

Edição n.º 1487.