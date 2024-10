Capela do Guajuvira promove festa para homenagear padroeira e agradecer reformas

A comunidade de Guajuvira, juntamente com os padres da Paróquia, convidam as famílias araucariense a participarem da festa em louvor a Nossa Senhora Aparecida e também em comemoração da pintura e reforma das calçadas da Capela. O evento será no domingo, 27 de outubro e começa às 14h com uma celebração campal com o diácono Vicente Gremski, com animação do Grupo Fé e Tradição.

Haverá venda de pastéis, espetinhos e tortas, além de bebidas e chope, a partir das 12h. Às 16h todos poderão se divertir na tarde dançante, que será animada pelo grupo Turbinados da Vaneira. O baile terá duração de 4 horas e a entrada é franca. Neste dia também acontece o sorteio da rifa, com 16 prêmios.

Edição n.º 1436.