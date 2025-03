Capela do Jardim Shangri-lá terá novena e festividades em honra à São José

A Capela São José e Nossa Senhora da Luz, localizada no Jardim Shangri-lá, preparou uma extensa programação para homenagear seu patrono. As festividades começam nesta sexta-feira (07/03) e seguem até o dia 23 (domingo). A comunidade araucariense está convidada a participar deste momento de fé e devoção.

De 7 a 15 de março, será realizada a Novena de São José, período em que os fiéis se unirão em oração, renovando a devoção ao patrono da Igreja. De 16 a 18 de março acontece o Tríduo em honra a São José, preparando os corações para a grande celebração do dia 19 de março: a Santa Missa em louvor ao Santo.

No dia 23 de março, os fiéis se reunirão em um almoço de confraternização. Os convites custam R$ 35,00 e podem ser adquiridos antecipadamente pelo telefone 41 99613-7525 (Rose Cordeiro). A Capela também está aceitando doações para a realização da festa e quem quiser contribuir poderá entrar em contato diretamente com a secretaria, que fica na Rua Barigui, 689, no Jardim Shangri-lá.

Para ficar por dentro de toda a programação e acompanhar as novidades, basta seguir a Capela no Instagram @capelasj_senhoradaluz