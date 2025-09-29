A Capela São Francisco de Assis convida a população para o Tríduo em preparação ao Dia de São Francisco de Assis (4 de outubro). Serão quatro dias de orações e celebrações, a partir da quarta-feira, dia 1º de outubro, às 19h30, quando acontece a Santa Missa celebrada pelo Padre Marcos. Na quinta-feira (2), às 10h30 a celebração da Palavra ficará a cargo do diácono Valdecir, e na sexta-feira (3), às 19h30 o seminarista Lucas comanda a celebração. No sábado (4), às 19h30, será celebrada uma Missa em louvor à São Francisco de Assis, às 19h30, pelo padre Marcos.

No domingo (12), a Capela fará uma celebração em louvor à Nossa Senhora Aparecida às 9h, a cargo dos ministros. No domingo seguinte (19), às 10h15, tem celebração da Palavra, do dízimo e do quilo de alimento com o diácono Maurício. Na segunda-feira (20), inicia na Capela São Francisco a peregrinação de Nossa Senhora dos Remédios.

A Capela está localizada na rua Antônio Brunatto Assef, no bairro Campina das Palmeiras.

Edição n.º 1484. Victória Malinowski.