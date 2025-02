Capela São João Batista comemora centenário com festa no próximo domingo (2)

Uma grandiosa festa com tarde dançante foi especialmente preparada pela Comunidade São João Batista, na Colônia Cristina, para comemorar o centenário de construção da atual Capela. O evento acontece no próximo domingo, 2 de março, e inicia com a celebração da Santa Missa, às 10h, quando também haverá a inauguração e benção do monumento de São João Batista.

O almoço que será servido ao meio dia terá no cardápio churrasco, galinha recheada, costelinha de porco, risoto, maionese, saladas e bebidas em geral, além da venda de salgados e doces. Os organizadores pedem que as pessoas que forem almoçar, levem seus pratos e talheres.

Às 12h30 será realizado um leilão e às 14h começa a tarde dançante, animada pelo grupo Tipo Fandangueiro e Chê Lokedo. A entrada é franca. Durante a festa haverá ainda rifa do dia, com três excelentes prêmios e o pirulito premiados, com seis prêmios.

Sobre a Capela

A Capela São João Batista foi fundada em 1888 pelos imigrantes poloneses. A primeira capela já não comportava o número de fiéis, que crescia a cada dia, e por esse motivo, em 1924 deu-se início à construção da atual sede.

Edição n.º 1454.