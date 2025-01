Capela São José e Nossa Senhora da Luz terá Baile de Máscaras

O baile de máscaras é uma festa temática que se tornou popular durante o Carnaval, mas pode ser realizado em outras ocasiões, por exemplo, em eventos religiosos. Isso mesmo! Dentro dessa lógica, a Capela São José e Nossa Senhora da Luz, no Jardim Shangri-lá, irá promover um Baile de Máscaras no dia 08 de fevereiro, a partir das 18h. A entrada será gratuita, mas quem quiser poderá contribuir com 1 kg de alimento não perecível.

O evento ainda terá venda de comidinhas deliciosas, como copo de salgados, pastel, brigadeiro, cachorro-quente, entre outras. Os convidados poderão optar em usar máscaras nos estilos fantasia ou gala, mas segundo os organizadores, é importante lembrar a todos que se trata de um evento de igreja.

A Capela São José e Nossa Senhora da Luz está localizada na Rua Barigui, 689, no Jardim Shangri-lá – bairro Iguaçu.

