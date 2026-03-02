Uma situação recente envolvendo uma Capela de Araucária chamou atenção dos araucarienses. A comunidade de Colônia Cristina anunciou a 41ª Festa da Cebola e do Feijão, em louvor a São Sebastião e Santa Apolônia, que seria realizada no domingo, 1º de março, porém o evento foi cancelado porque trazia em seu cartaz de divulgação o anúncio de que haveria venda de chope. O problema é que há um decreto em vigor, da Diocese de São José dos Pinhais, que proíbe a venda de bebidas alcoólicas nas festas e eventos das comunidades em todo território diocesano.

Para discutir a questão, a equipe executiva de Administração e Economia da Capela da Colônia Cristina e o Pároco da Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, Eliseu Wisniewski, decidiram que a festa não poderia ocorrer em desconformidade com o Decreto, assinado em 19 de março pelo Bispo Dom Celso Marchiori e que passou a valer em dezembro do mesmo ano. O Padre Eliseu então se reuniu com a comunidade para explicar a questão, mas esta não concordou em realizar o evento sem a venda de bebidas alcoólicas, principalmente porque isso já havia sido divulgado no convite. Diante do impasse, o Padre Eliseu decidiu pelo cancelamento do evento, com a posterior devolução dos brindes e dos valores doados pelos patrocinadores.

O Jornal Popular tentou contato com a Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, para buscar mais esclarecimentos acerca do cancelamento da festa, mas não teve retorno.

Edição n.º 1504.