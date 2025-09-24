Capoeirista de apenas 8 anos é bicampeão do VMB10 no Rio de Janeiro

O capoeirista Eliabe Vinicios Evangelista dos Santos, de apenas 8 anos, mais conhecido como Eliabe 360, atleta da Escola e Centro de Treinamento Capoeira Show do Costeira, sagrou-se bicampeão do VMB10, campeonato realizado entre os dias 10 e 13 de setembro, em Maricá, no Rio de Janeiro. O evento reuniu mais de 500 atletas das categorias Infantil, Juvenil e Adulto.

Eliabe participou das seletivas competindo com atletas do mesmo nível, de 16 estados selecionados para a competição. Ciente do que precisava para vencer, deu um show de ginga, de saltos e giros 360, demonstrando auto controle e destreza. Fazer saltos parece ser algo natural na capoeira, mas não é normal para uma criança de 8 anos, que iniciou nos treinos a menos de 3 anos e já está subindo no pódio dos maiores campeonatos do mundo.

Mestre Canarinho comenta que infelizmente não conseguiu estar presente porque estava a trabalho, escalado como árbitro em outra competição em Santa Catarina. “Nos intervalos, pude acompanhar a maioria dos jogos, a subida no palco e a vitória do Eliabe pelo Youtube, e fiquei muito orgulhoso com o que ele fez. O pai dele, que chegou a fazer um curso de coach para poder orientar o filho, esteve o tempo todo ao seu lado e lhe deu o suporte necessário”.

A programação vai muito além das tradicionais competições, pois contou com oficinas, rodas de conversa, mentorias, apresentações artísticas e seletivas musicais. Teve atividades voltadas para a rede municipal de ensino, como vivências com crianças, palestras científicas sobre saúde e iniciativas que destacam a capoeira como um importante instrumento de identidade cultural e inclusão social.

“O torneio segue o formato de liga, com ranking oficial, etapas seletivas e disputas que prometem emoção, valorizando desde atletas a iniciantes até mestres experientes. As semifinais e finais são realizadas em dois momentos distintos: o card preliminar, que inclui as finais das seletivas, e o card principal, que trouxe apresentações e combates de alto nível técnico”, explicou Canarinho.

Foto: Divulgação. Eliabe participou das seletivas competindo com atletas de alto nível

MAIS TÍTULOS

Outros três capoeiristas da Escola e CT do Costeira conquistaram títulos na Grande Arena de Capoeira 2025, que aconteceu no sábado (13), em Água Doce, Santa Catarina, evento no qual o Mestre Canarinho atuou como árbitro. Atletas de diversas regiões estiveram reunidos na Arena, vivenciando um momento único de aprendizado, técnica e emoção.

Emanuelly Machado da Cruz foi campeã na categoria 9 a 11 anos/Feminino, Pedro Lucas Moreira de Mello campeão na categoria 12 a 14 anos/Masculino, e Daniele do Vale Lemos campeã na categoria Adulto Amador/Feminino. Além de medalhas, os três receberam premiações em dinheiro.

Edição n.º 1483.