Capotamento seguido de engavetamento deixa duas pessoas feridas e interdita Rodovia do Xisto

Foto: divulgação

Um acidente gravíssimo ocorrido na tarde desta quinta-feira, 2 de setembro, interditou a Rodovia do Xisto (BR 476), no Km 165, entre Araucária e Contenda, e deixou pelo menos duas pessoas feridas, uma delas em estado grave. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal, um caminhão carregado com soda cáustica líquida tombou na rodovia, e cerca de seis veículos que vinham atrás, acabaram se envolvendo em um engavetamento.

A concessionária Caminhos do Paraná esteve no local e tomou as primeiras providências, acionando órgãos ambientais, já que o produto que vazou é de alta toxicidade. O motorista do caminhão que tombou ficou preso nas ferragens, e após ter sido retirado do veículo pelo Corpo de Bombeiros, foi conduzido em estado gravíssimo para o hospital. O trânsito segue complicado na Rodovia do Xisto, com quilômetros de congestionamento.