Cara crachá: conheça os 34 candidatos que querem o seu voto para conselheiro tutelar

Faltam menos de trinta dias para que a comunidade araucariense escolha os novos conselheiros tutelares da cidade. A eleição ocorre no dia 1º de outubro, com a votação sendo iniciada às 8h e concluída às 17h.

Estão em disputa dez vagas, sendo que os eleitos ficarão no cargo pelos próximos quatro anos. Inicialmente eram 44 os candidatos, porém – vencidas as fases iniciais – 34 passaram para a última etapa da eleição, que é aquela em que é preciso convencer o eleitor a conferir-lhe o voto.

Nesta edição, O Popular publica a relação completa desses 34 candidatos, com nome, foto e o número de cada um dos postulantes ao cargo de defensor dos direitos da criança e do adolescente em Araucária.

Dos 34 candidatos que seguem concorrendo, 22 são mulheres e doze são homens. Eles já estão na rua fazendo campanha desde o final de julho. De acordo com o calendário eleitoral, até a véspera do dia da votação, este trabalho é possível. No domingo de eleição, porém, eles não podem pedir voto em hipótese alguma, assim como é proibido qualquer tipo de transporte de eleitores ou concessão de vantagem em troca do voto.

Neste ano, a eleição acontecerá em dois locais: na Escola Municipal Ibraim Antônio Mansur, no bairro Fazenda Velha, e no Colégio Estadual Professor Júlio Szymanski, no Centro. O voto para conselheiro é facultativo e podem participar da eleição todas as pessoas com título eleitoral ativo e vinculado a zona eleitoral nº 050. O eleitor escolherá seu candidato a conselheiro por meio de urna eletrônica. Por isso, é importante memorizar os dois números de seu escolhido. Cada pessoa terá direito a um único voto, sendo que serão eleitos os dez mais bem posicionados.

Ainda conforme a legislação municipal, os mais bem votados poderão escolher à qual unidade do Conselho Tutelar desejam ser vinculados: Oeste ou Leste.

Campanha

Os candidatos precisam ficar atentos as regras permitidas neste período de campanha. Isto porque, quem as descumprir, pode ter a candidatura cassada. Da mesma forma, é importante que os eleitores fiquem de olho se algum candidato está descumprindo “o combinado” e, caso identifique isso, deve denunciá-lo ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) e/ou ao Ministério Público.

Entre as proibições, por exemplo, está a realização de campanha com o apoio ou financiamento de instituições religiosas, ou daqueles políticos detentores de cargos eletivos. Os candidatos também não podem promover disparos de pedidos de voto em massa por meio de mensagens. Da mesma forma, na internet, cada candidato só pode utilizar seu próprio perfil em rede social para convencer o eleitor de que é a melhor pessoa para ocupar o cargo de conselheiro tutelar.

No dia da eleição, a propaganda boca de urna é totalmente proibida, bem como manifestações de pedido de voto do candidato em mídias, inclusive as sociais, como WhatsApp e Facebook.

Posse e remuneração

Os dez conselheiros eleitos tomam posse em 1º de janeiro de 2024 e ficam na função por quatro anos. O salário atual do conselheiro tutelar é de R$ 6.956,61, além de auxílio-alimentação de R$ 1.100,00.

Edição n.º 1379