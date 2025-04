Carateca Emilly foi campeã sênior no Arnold Sports Festival South America

A atleta Emilly Amorim Cordeiro participou no último final de semana, dias 5 e 6 de abril, do Arnold Sports Festival South America 2025, organizado pela Savaget Group, e realizado em São Paulo. Emilly foi campeã de karatê na categoria Sênior -50kg. “Foram lutas tranquilas, eu nunca tinha lutado com as meninas, mas me senti muito bem competindo com elas”, afirma.

Considerado o maior evento multiesportivo da América Latina, o festival atrai atletas, profissionais da área e entusiastas do esporte de diversas partes do mundo. A edição 2025 reuniu cerca de 10 mil atletas, que competiram em mais de 30 modalidades, como fisiculturismo, levantamento de peso, jiu-jitsu e karatê.

O próximo desafio da Emilly será na 2ª etapa Circuito Paranaense – Sul/Leste de Karatê, que acontecerá no dia 26 de abril, em Araucária.

Edição n.º 1460.