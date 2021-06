Caratecas mandaram bem na final do Paranaense de Kata Virtual

Caratecas conquistaram excelentes colocações no campeonato virtual. Foto: divulgação

Caratecas araucarienses disputaram no sábado, 19 de junho, a final do Campeonato Paranaense de Kata Virtual 2021 e se saíram muito bem. A competição substituiu a versão presencial, devido à pandemia da Covid 19. Dos 14 atletas que participaram da competição organizada pela Federação Paranaense de Karatê, 8 conquistaram pódio.

Yan Miguel Oliveira da Silva ficou em 3º lugar na categoria Novos Kata Sub10 4.Kyu Ao 3.Kyu Masculino 8 9 anos: Nathaly Oliveira da Silva foi 2º lugar no Especial Kata Cadete 2. Kyu e Acima Feminino 14/15 anos; Igor Gabriel Silva Santos conquistou a 3ª colocação na categoria Novos Kata Junior 7. Kyu ao 3. Kyu Masculino 16/17 anos;

Isaak Oliveira Cordeiro ficou em 2º lugar no Novos Kata Sub21 7. Kyu ao 3. Kyu Masculino 18 / 20 anos; Paola Oliveira dos Santos ficou em 1º lugar no Especial Kata Master A 2. Kyu e Acima Feminino 32 /35 anos; Edson Aparecido Jorge Marques ficou em 2º lugar no Especial Kata Master C 2. Kyu e Acima Masculino 40 /43 anos; Geovana Durau Trybus conquistou o 1º lugar no Especial Kata Cadete 2. Kyu e Acima Feminino 14/15 anos; e Keirrison Miguel de Oliveira foi o 3º lugar na categoria Novos Kata Sub14 7. Kyu ao 3. Kyu Masculino 12/13 anos.

O técnico araucariense João Carlin Padilha parabenizou os alunos, destacando a dedicação e o empenho de todos, que não têm medido esforços para manter os treinamentos em dia, mesmo durante a pandemia. “São tempos difíceis pra todos nós, mas não podemos desanimar, muito menos abandonar nossos treinamentos”, comentou o técnico, que ainda se recupera da Covid 19.

Texto: Maurenn Bernardo

Publicado na edição 1267 – 24/06/2021