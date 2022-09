Carniça perde luta para Brian Moore no card preliminar do Bellator 285

Não foi dessa vez! O lutador Arivaldo Carniça, que representou o Brasil no Bellator 285, em Dublin, na Irlanda, perdeu a luta para o irlandês Brian Moore, no card preliminar. O araucariense lutou na sexta (23/09), mas acabou perdendo nos pontos, por decisão unânime dos juízes. Carniça lutou com garra, porém teve muitas tentativas de queda frustradas e acabou sendo dominado pelo seu oponente na trocação e também quando tentou grudá-lo à grade.



Após mais esta luta, o brasileiro agora tem 19 resultados positivos e 11 negativos como profissional de MMA. “Fiz uma boa luta, consegui representar o Brasil e mostrar meu trabalho nesse grande evento que é o Bellator, mas infelizmente não voltei pro meu país com uma vitória. Agradeço toda a torcida que me apoiou, a galera que me ajudou e também aos meus patrocinadores. Estamos juntos!”, disse Carniça.