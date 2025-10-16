Mais um evento em celebração ao Outubro Rosa será realizado na cidade! Cada evento realizado é essencial para continuar conscientizando a população acerca dessa data tão importante.

Desta vez, a Cia Verde levará uma Carreta no Parque Cachoeira, com a Dra. Mariana e a Dra. Ana Magda como palestrantes. Elas são especialistas em medicina generalista e médica da família.

O encontro oferecerá à população a oportunidade de tirar dúvidas e saber mais informações sobre o câncer de mama e do colo de útero. A ação possui o objetivo de reforçar a importância da conscientização sobre a saúde da mulher.

As palestras acontecerão nesta quinta-feira, 16 de outubro, e na sexta-feira, 17 de outubro. Com o horário para às 10h e 14h em ambos os dias.