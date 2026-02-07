Uma ocorrência inicialmente tratada como acidente de trânsito acabou resultando na apreensão de uma grande quantidade de drogas na região do Guajuvira, na área rural. A Guarda Municipal de Araucária foi acionada pela central para atender a um chamado envolvendo um veículo que havia colidido com um poste na região.

Ao chegar ao local, a equipe encontrou o automóvel abandonado, com as portas abertas e o poste derrubado. Durante a averiguação da situação, os agentes visualizaram no interior do veículo diversos pacotes envoltos em material amarelo e preto, contendo substância com características semelhantes à maconha.

Diante do flagrante, outras equipes da Guarda Municipal foram chamadas para prestar apoio. O local foi isolado por segurança, enquanto o material era retirado do veículo. A Copel e o serviço de guincho também foram acionados para os procedimentos necessários.

Após a retirada dos pacotes e a remoção do carro, todo o material apreendido foi encaminhado à delegacia de polícia, onde foi apresentado e pesado, resultando em 487 kg de maconha.
O motorista do veículo fugiu do local antes da chegada da policia.