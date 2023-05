Carro furtado em janeiro deste ano foi encontrado na manhã desta quinta-feira em Araucária

Na manhã desta quinta-feira (04/05), agentes da Polícia Militar que estavam realizando patrulha pela marginal da Rodovia do Xisto sentido centro, abordaram um veículo Nissan Prata após sentir cheiro de maconha vindo do carro.

Durante a abordagem, não foi encontrado o entorpecente que havia gerado suspeita, porém ao realizar checagem do veículo no sistema, os policiais constataram que as placas estava adulteradas. Ao ser questionado, o condutor do veículo confessou ser produto de furto.

Através da numeração do motor, as placas originais foram localizadas no sistema e constatou-se que estavam com um alerta de roubo desde o dia 20/01/2023, na cidade de São José dos Pinhais. Diante dos fatos o motorista recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Araucária.