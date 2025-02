Carros estacionados em rua do bairro Costeira geram reclamações de motoristas

É correto estacionar um veículo em via de mão dupla? Para responder esta pergunta, vamos analisar o que diz o Código de Trânsito Brasileiro – CTB: “Portanto, se não existe sinalização regulamentar proibindo, pode sim estacionar de ambos os lados da via e não poderão ser autuados por estacionamento irregular”.

Esta é uma dúvida que frequentemente tem sido levantada pelos motoristas que utilizam a Rua Miguel Gawleta, no bairro Costeira, via que faz lateral ao Colégio Estadual Helena Wysocki. Existe um trecho onde a rua tem faixas amarelas dos dois lados, o que teoricamente deveria impedir os veículos de estacionar. Porém, em outro pequeno trecho, não há sinalização nenhuma, o que acaba liberando o estacionamento dos dois lados da via. É justamente neste ponto que um problema de trânsito vem sendo observado por alguns motoristas que procuraram a reportagem do O Popular.

Segundo eles, por conta dessa sinalização deficiente, a bagunça no trânsito se instala. Em determinados horários, a rua fica lotada de carros parados em ambos os lados, dando passagem para um veículo apenas. “A Miguel Gawleta é uma rua de mão dupla, e quando tem carros parados nos dois lados, fica um espaço muito apertado para os motoristas passarem. Quando vem um carro no sentido contrário, um sempre tem que dar ré para dar vez ao outro. É complicado!”, reclamou um dos motoristas.

Com relação ao problema apontado pelos motoristas, o Departamento de Trânsito informou que irá requisitar um novo estudo de viabilidade na via mencionada, a fim de proporcionar uma análise mais aprofundada sobre a evolução do comportamento da comunidade na área.

Edição n.º 1453.