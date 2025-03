Carta do editor: A cidade respira

O ano de 2025 começa com excelentes notícias para a economia araucariense. Isto porque – apesar das incertezas do cenário macro – o comércio e a indústria seguem acreditando em Araucária e escolhendo nosso município para investir.

Ainda neste ano, por exemplo, veremos o Mercado Livre inaugurando seu mega centro de distribuição na região do Fazenda Velha. Veremos também a Contabilista trazendo para a cidade o seu galpão logístico.

As boas notícias seguem com a confirmação de que a FRM acelerou os trabalhos para iniciar ainda neste ano as obras de instalação de sua planta na região do Capela Velha. O investimento previsto supera a casa dos R$ 100 milhões.

Também já em fase de instalação está a unidade araucariense do Grupo Alcast, que é proprietária da Panelux. A empresa ocupará a planta onde funcionava a Trane, na Avenida dos Pinheirais.

Paralelamente a isso ainda veremos outras plantas já consolidadas na cidade passando por ampliações estruturais, como a Risotolândia, a Gelopar, a Parnaplast e outras tantas. Todas as boas notícias que reforçam a pujança da cidade que é o pulmão industrial do Sul do país.

E como boa notícia nunca é demais. Temos ainda a confirmação de que o grupo Rio Verde trará a cidade seu segmento de supermercados. As obras já começaram num imóvel situado na rua Nossa Senhora dos Remédios. Além disso, a Prefeitura liberou nos últimos dias o alvará de construção da terceira filial do Grupo Condor no Município. A expectativa é que as obras sejam iniciadas ainda em 2025.

São todas boas notícias, que precisam ser compartilhadas por nossa população. Afinal, são essas empresas que alimentam a roda da economia e geram empregos para nossa gente, propiciando que milhares de famílias paguem suas contas e ascendam socialmente!

Edição n.º 1454.