O Popular lança esta semana a agenda Pinhas & Planos. Trata-se de mais um projeto cuidadosamente concebido por nosso time para a comunidade araucariense.

A Pinhas & Planos é uma agenda temática, que – como tudo aquilo que O Popular faz – te ajuda a entender um pouco mais sobre a cidade de Araucária.

Pensamos esse produto para te acompanhar em todos os 365 dias de 2026. Uma agenda cuidadosamente desenhada para te ajudar a não esquecer dos seus compromissos, te auxiliar no planejamento diário e, como toda boa agenda, ainda se tornar aquele diário que registrará toda a sua caminhada ao longo dos doze meses do ano que está por nascer.

A Pinhas & Planos ainda te levará a lugares de Araucária que talvez você até já tivesse visto, mas que nem sempre conseguiu admirar e conhecer como a partir de agora! A publicação ainda fez questão de incluir em seu projeto editorial outra paixão de O Popular, que é a causa animal.

Por isso, nas ilustrações e no projeto gráfico você sempre verá um caramelinho, um cachorrinho simpático desses que sempre vemos por Araucária, seja na cor amarelinha, preta, branca, malhada, marrom e tantas outras.

As ilustrações que integram a agenda foram feitas pelo artista paranaense Simon Taylor exclusivamente a pedido de O Popular. Os desenhos são um convite para desacelerarmos um pouco e olharmos com mais atenção as belezas de Araucária.

E isso passa por admirar a arquitetura da Casa do Cavalo Baio, do Teatro da Praça e do Portal Polonês, bem como de nossas belíssimas igrejas. E também por se emocionar com as cores vívidas dos ipês da Avenida Archelau, daquele sentimento de aconchego de “casa chegando” quando acessamos o viaduto de entrada da cidade e por aí vai!

Fica então o convite para que você adquira a sua agenda Pinhas & Planos e se apaixone ainda mais por Araucária. O seu exemplar pode ser reservado pelo whatsapp 41 3614-2500.

Edição n.º 1495.