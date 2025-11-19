Talvez o grosso da população nem saiba. Afinal, o cidadão comum “tá no seu corre” diário para pagar as contas pessoais e da família. Mas quem vivencia o meio político tem visto as discussões acerca da legalidade das ações promovidas pelo poder público para realização do evento denominado semana cristã, que terá seu ápice com a realização da Marcha pra Jesus e show da dupla Jefferson e Suellen, estrelas do gospel brasileiro.

O cerne dessa discussão reside na laicidade do Estado. Princípio basilar de nossa Constituição, isso significa que a administração pública não pode beneficiar essa ou aquela religião e, da mesma forma, não pode perseguir ninguém em razão de seu credo. Ou seja, o Estado laico é uma “benção” da democracia!
Com as introduções feitas, voltemos ao motivo da briga: uma recomendação do Ministério Público para que a Prefeitura não destine recursos públicos para promoção desses eventos e uma ação popular solicitando que a Justiça impeça o evento. Há que se dizer que ambas as ações são legítimas. Isso, obviamente, não quer dizer que o poder público está errado em promover tais eventos. Pelo menos até que o Poder Judiciário eventualmente entenda assim.

Eventos como a Marcha pra Jesus são uma realidade em todo o Brasil. E muitos deles são sim custeados pelo Poder Público. E, salvo melhor juízo, não parece existir nada de errado nisso. Afinal, os cristãos são sim grande parte de nossa comunidade. Errado talvez seria se os valores dispendidos com o evento estivessem fora daqueles comumente praticados pelo mercado. Errado seria se o Município subtraísse recursos de outras áreas da administração pública para destinar ao custeio dessa ação.

Da mesma forma, é preciso pontuar, não se está beneficiando em demasia um credo religioso em prejuízo a outro. Por exemplo, em Araucária mesmo, são algumas as ações com apoio do Poder Público para fomento de manifestações de religiões de matriz africana e por aí vai.

Por derradeiro, vejamos que há vários anos nossa cidade já investe milhões e milhões de reais na promoção de ações para celebração do Natal. E o que é o Natal para a maioria de todos nós? Uma festa cristã em que se comemora justamente o nascimento Dele. Logo, devemos entender o princípio da laicidade como uma garantia de que nenhuma pessoa seja perseguida por crer ou não em alguma entidade. E garantir que ela possa fazer isso com toda segurança possível.
Pensemos todos nisso e boa leitura!

