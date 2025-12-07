Araucária segue sendo a cidade mais industrializada do Estado do Paraná. Não há, entre os 399 municípios paranaenses algum que sequer faça sombra a pujança econômica de nossa Valente Operária.
E é esse protagonismo industrial que justifica a existência do suplemento editorial As 100+, encartado nesta edição e já disponível em nosso site www.opopularpr.com.br. Temos aqui um produto editorial orgulhosamente concebido pelo Jornal O Popular, mas que – com o passar dos anos – se transforma em patrimônio imaterial da coletividade araucariense.

Apenas para que vocês tenham uma ideia do que estamos falando, Araucária alcançará em 2026 a incrível marca de 948 indústrias gerando tributos para o Município e, consequentemente, para o Estado do Paraná. O número é maior do que o registrado agora em 2025 quando as indústrias aqui baseadas somaram 895. É maior, aliás, do que o contabilizado nos anos de 2024, 2023, 2022 e 2021 quando tínhamos 847, 766, 689 e 649 indústrias, respectivamente. Ou seja, seguimos sendo um oásis econômico!

E quando falamos dessas indústrias, estamos falando de empresas que contribuem com ICMS, tributo que – embora gerado aqui – alimenta toda a roda da economia paranaense. Exatamente! Estamos falando de dinheiro transformado em impostos para custear os serviços públicos em cidade de mesorregiões do Estado como o Norte Piorneiro, o Centro Ocidental, o Sudoeste, o Oeste, o Litoral e por aí vai.

Estamos falando, por exemplo, de recursos gerados pela indústria araucariense sendo investidos no desenvolvimento de cidades como a pequena Nova Aliança do Ivaí e seus 1.323 habitantes e nossa vizinha e cosmopolita Curitiba, com seus quase 2 milhões de moradores. Tem dinheiro de Araucária aplicado em todos elas. E faço questão de deixar claro que isso aqui não é um lamento! Muito pelo contrário! É sim um motivo de muito orgulho! Afinal, em todas elas reside o povo paranaense! Irmãos brasileiros!

A indústria araucariense, apenas para materializar o discurso em números, gerará em 2026 o equivalente a R$ 41 bilhões em negócios. Nossa vizinha, Curitiba, apenas para efeitos de comparação, um pouco mais da metade disso: R$ 26 bilhões. Ou seja, no Paraná, a cidade da indústria tem nome! E ele é Araucária!
Pensemos todos nisso e boa leitura!

Edição n.º 1494.