Ao longo dos últimos dias o noticiário brasileiro tem dado especial atenção ao caso do cão comunitário Orelha, vítima de maus tratos perpetrados por um grupo de adolescentes em Florianópolis, Santa Catarina.

A repercussão do caso é necessária e um alento não só aqueles que são adeptos da causa animal, mas também a todas aquelas pessoas que se dizem humanas! Sim, porque entender que os animais, principalmente os cachorros, são parte do nosso dia a dia e precisam ser respeitados enquanto seres vivos é uma prova da nossa humanidade.

E, aproveitando a repercussão dos maus tratos a Orelha, é preciso que voltemos a cobrar da Delegacia de Meio Ambiente do Paraná uma solução para o desaparecimento da cachorra Maya! Ela permanece sumida desde 2 de outubro de 2025. Lá se vão quatro meses sem que a DPMA consiga dar uma resposta satisfatória sobre o que aconteceu com a husky.

Mandados de busca e apreensão chegaram a ser cumpridos em imóveis ligados aos dois homens que teriam sido os últimos a verem Maya. Isso, porém, se deu em 14 de outubro. Passados mais de três meses desse dia ainda não se tem o resultado da perícia dos celulares e demais objetos apreendidos na ocasião.
A tendência, convenhamos, é que Maya já não esteja mais entre nós. Que tenha cruzado a ponte do arco-íris e esteja aguardando pacientemente o dia em que o universo fará com que ela se reencontre seus tutores.

Porém, a comunidade decente de Araucária, segue aqui esperando uma resposta satisfatória acerca do que aconteceu com Maya. É necessário que os eventuais responsáveis por seu desaparecimento e, talvez, morte, sejam responsabilizados. E cobrar, relembrar, não deixar que essa monstruosidade caia no esquecimento é o mínimo que podemos fazer por ela, sua família e todos nós que amamos os pets!
Pensemos todos nisso e boa leitura!

Edição n.º 1500.