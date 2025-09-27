De acordo com o obituário divulgado pelo Cartório de Registro Civil, 21 araucarienses faleceram nos últimos dias. Os óbitos aconteceram em Araucária, Curitiba, Campo Largo e Pontal do Paraná. Além disso, uma pessoa não identificada também foi citada na lista.

Algumas pessoas que nasceram no mesmo ano faleceram nas últimas semanas. Por exemplo, Rosemi da Aparecida Bassetti e Iolanda Maia nasceram em 1943 e faleceram nos dias 19 e 20/09, respectivamente. Celso Mendes Meireles e Geremias José das Neves nasceram em 1944 e faleceram na mesma semana. José Maria das Neves e Miguel Cirilo das Neves nasceram em 1947 e faleceram no mesmo dia. Algo parecido aconteceu com Cenira Lúcia e João José, que nasceram em 1952, e Helga Cristina e Eliel Marques, que nasceram em 1970.

NomeData Nasc.Data Óbito
CENIRA LUCIA MILDNER SLESINSKI18/10/195216/09/2025
PEDRO DOS SANTOS MAIA08/11/195316/09/2025
JOÃO BATISTA MINEIRO22/06/195815/09/2025
EMILIA FIDELIS DE OLIVEIRA22/07/195117/09/2025
MARINA SATIKO DEMOCHOSKI21/08/196118/09/2025
MIGUEL CIRILO DAS NEVES29/09/194718/09/2025
PESSOA NÃO IDENTIFICADA09/09/2025
HELGA CRISTINA ROSTOCK06/11/197018/09/2025
DIRLEI TEREZINHA KOSIBA02/08/196618/09/2025
JOSÉ MARIA DAS NEVES02/09/194718/09/2025
GEREMIAS JOSE DAS NEVES14/09/194418/09/2025
ROSEMI DA APARECIDA BASSETTI15/01/194319/09/2025
ELIEL MARQUES DOS SANTOS14/11/197019/09/2025
THAYNARA MARINA GONÇALVES21/06/199819/09/2025
IOLANDA MAIA09/11/194320/09/2025
ATAIDE FERREIRA MACIEL21/09/196419/09/2025
EDIR GRACINHA VELASCO26/09/196222/09/2025
CELSO MENDES MEIRELES19/01/194422/09/2025
JOÃO JOSÉ BATISTA22/11/195220/09/2025
ANA MARIA SIMÕES03/06/198018/09/2025
MARIA DE LOURDES LOPES BASDÃO26/05/194921/09/2025