Casa é atingida por incêndio no Passaúna

Na manhã desta sexta-feira, 29 de dezembro, o Corpo de Bombeiros foi acionado para atender uma ocorrência de incêndio em uma residência localizada na Rua Eva Szrajier, no bairro Passaúna.

Duas viaturas de Araucária foram até o local, uma viatura de São José dos Pinhais prestou apoio à ocorrência, ao todo 10 bombeiros trabalharam para apagar as chamas.

O SIATE foi acionado, mas felizmente não ficou por muito tempo por não haver vítimas.

Após apagar o fogo, os bombeiros permaneceram no local para garantir que o incêndio não volte a acontecer.

Não há informações sobre a causa do incêndio

De acordo com a entrevista do Tenente Zirpoli, os bombeiros tiveram dificuldades em apagar as chamas, por motivo da casa ser em desnível, ou seja, ela começa com um pavimento e depois tem um pavimento inferior. Felizmente o incêndio foi controlado e houve apenas danos materiais.