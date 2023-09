Casa Eliseu leva espetáculo de dança e teatro para a Casa Quatro Ventos, em Curitiba

A Casa Eliseu Voronkoff e a Casa Quatro Ventos estreitaram laços durante a pandemia, fundando o movimento TEIA – Frente de Espaços Culturais Independentes do Paraná, que busca um olhar para a reestruturação de políticas públicas para esses tipos de equipamentos culturais nas cidades, que abrigam projetos artísticos, constroem programação e fomentam as cenas locais.

São dois espaços culturais independentes que compartilham uma história de resistência nos contextos em que atuam e se dedicam a uma variedade de linguagens e ações artísticas.

Agora os dois espaços se uniram numa ação, em que a Casa Eliseu Voronkoff ocupa a Casa Quatro Ventos com os espetáculos de seus Núcleos de Pesquisa. Nos dias 23/09, às 20h, e 24/09, às 19h, o espaço cultural curitibano recebe O Medo Que Ela Sentia Enquanto Você Não Vinha (ou Por Que Você Nunca Veio?) e em 07/10, às 20h, e 08/10, às 19h, E(las), do espaço cultural araucariense. Um espetáculo de Teatro e outro de Dança, criados de maneira autoral pelos corpos estáveis da Casa Eliseu Voronkoff.

O Medo Que Ela Sentia Enquanto Você Não Vinha (ou Por Que Você Nunca Veio?), com direção de Ana Paula Frazão, aborda temas como o medo, solidão, depressão e relações mediadas pelas telas, usando celulares como únicos recursos técnicos de som e luz. E(las), com direção de Fernando Vidal, traz a cena o debate da condição da mulher no mundo atual.

Os ingressos podem ser obtidos pelo site www.casaeliseuvoronkoff.com.br/eventos, pelo Whatsapp 41 99850 6246 ou ainda na Casa Quatro Ventos, uma hora antes do início das apresentações.

“Ações como essa reafirmam a importância dos espaços independentes na fruição das produções culturais do Estado”, concluí Ana Paula Frazão, gestora da Casa Eliseu Voronkoff. Para Augusto Ribeiro, um dos gestores da Casa Quatro Ventos “ações como esta ampliam os campos de atuação destes espaços, fortalecendo a ação em rede, as iniciativas independentes e formativas na área da cultura”.

Serviço

O Medo Que Ela Sentia Enquanto Você Não Vinha (ou Por Que Você Nunca Veio?) – Núcleo de Pesquisa Teatral da Casa Eliseu Voronkoff

23 de setembro, 20h, e 24 de setembro, 19h

E(las) – Núcleo de Pesquisa em Dança da Casa Eliseu Voronkoff

07 de outubro, 20h, e 08 de outubro, 19h

Ingressos: R$20,00 e R$10,00

Casa Quatro Ventos – Rua da Paz, 51, Centro – Curitiba

Informações: 41 99850 6246

Foto: Carlos Poly

